Yumaklı: Barış ve İstikrar İçin Gayret Sarf Ediyoruz

08.03.2026 21:44
Bakan Yumaklı, barış ve huzur için Türkiye'nin çabalarına vurgu yaptı, toplumsal dayanışmanın önemini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bölgemizin tamamında, barışın, huzurun ve istikrarın hakim olması için Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün unsurlarımızla gayret ediyoruz." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programında konuşan Yumaklı, iftar programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Ramazanın zulüm altındaki mazlum coğrafyalar için bir kurtuluş ayı olmasını dileyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bölgemizin tamamında, barışın, huzurun ve istikrarın hakim olması için Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün unsurlarımızla gayret ediyoruz. Bu çerçevede hepinizin televizyon ekranlarında endişeyle izlemiş olduğu maalesef ki bir yılın üzerinde Gazze katliamını konuşurken, daha öncesinde Suriye iç savaşını konuşurken bugünlerde İsrail'in maalesef ki o savaşı yayma amaçları sınırlarımıza kadar dayanmış durumda. Bu noktada toplumsal dayanışmamızın ortak geleceğimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu, bunu öngören bu vizyonu vatandaşına veren bir cumhurbaşkanının ne kadar önemli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür ve adil bir dünya mümkündür' diyerek bütün bunları çok daha öncesinden hatırlatıp sonra da 'İç cephemizi güçlendirmemiz gerekir, artık Türkiye için terörsüz bir Türkiye olmalıdır' diyerek Cumhur İttifakı olarak bugün hepimizi bir güvenli adada tutacak şekilde ülkemizi her türlü beladan, musibetten muhafaza etmek üzere bütün gayretiyle çalışıyor. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak gece gündüz bu gayrete eşlik ediyoruz. Elbette ki AK Parti teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere açmış olduğu bu yolda, bu vizyonda çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün de Kastamonu'da temaslarda bulunduğuna işaret eden Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kutlu yolda yol arkadaşı olmak ve sizlerle de omuz omuza vermek aynı dava, aynı ideal ve aynı hedef uğruna çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu memleketin evladı olmaktan gurur duyuyorum. AK Parti'nin bir zaferi, AK Parti'nin bir mensubu, bu ülkeyi çok daha ilerilere götürmek için gecesini gündüzüne katan bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyorum." diye konuştu.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

