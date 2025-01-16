Yumurtalık Belediyesi\'nden Esnafa Destek

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(ADANA)- Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafa ve vatandaşlara çanta içerisinde takvim, kalem ve eşantiyon ürünleri dağıttı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "İlçemizdeki dayanışma ve dostluk ikliminin kalıcı hale gelmesi için belediyemizin tüm imkanlarıyla seferler olmuş durumdayız" dedi.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafa ve vatandaşlara takvim, kalem ve eşantiyon ürünleri dağıttı. Hem esnafın ziyaret edildiği hem de ürünlerin takdim edildiği ziyarette vatandaşlar, Belediye Başkanı Erdinç Altıok'a teşekkür etti. Zabıta ekipleri, ziyaretlerde esnafın sorunlarını da not aldı.

"Adana Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek sorunların da üstesinden geliyoruz"

Dostluk ve sevgi atmosferinde gerçekleşen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdinç Altıok, "İlçemizdeki dayanışma ve dostluk ikliminin kalıcı hale gelmesi için belediyemizin tüm imkanlarıyla seferler olmuş durumdayız. Adana Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek sorunların da üstesinden geliyoruz. Çalışmalarımız ekseninde vatandaşımızın huzuru ve rahatlığı yatıyor" dedi.