Yumurtalık Belediyesi\'nden Tüketici Hakları Denetimi

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(ADANA)- Yumurtalık Belediyesi Zabıta ekipleri, tüketici haklarının korunması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Yumurtalık ilçemizde esnafımızın da halkımızın da mağduriyet yaşamaması için kararlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta ekipleri, tüketici haklarının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerek sağlıklı ürünlerin tüketilmesi, gerekse tüketici haklarının korunması adına çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

"Halkımızın mağduriyet yaşamaması için kararlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz"

Ekipler tarafından ilçedeki marketlere gıda ve fiyat etiketi kontrollerinin yapıldığını, bu çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini dile getiren Başkan Altıok, "Halkımızın güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesini sağlıyoruz. Fiyat etiketlerinin de düzenli ve doğru olmasına dikkat ediyoruz. Yumurtalık ilçemizde esnafımızın da halkımızın da mağduriyet yaşamaması için kararlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde daha kapsamlı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Altıok, denetimler kapsamında duyarlılık örneği sergileyen tüm ilçe esnafına ve özverili çalışmaları nedeniyle Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.