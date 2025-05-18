Yumurtalık'ta 19 Mayıs İçin Kitap Günleri Düzenlenecek

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Kitap Günleri"ne ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Erinç Altıok, "Halkımızı, her alanda parlayan güneyimizin yıldızı Yumurtalık'a bekliyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na uzanan haftada gençlere kitap okuma bilincini aşılayacak. Bu kapsamda dört gün sürecek "Yumurtalık Kitap Günleri" düzenlenecek.

Kitap Günleri'nin 19 Mayıs Pazartesi günü (yarın) başlayıp 22 Mayıs Perşembe günü akşamına dek süreceğini belirten Altıok, Yumurtalık Yazlık Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda; "Yazar İmza Günleri", "Şiir Dinletileri", "Yazar Sohbetleri", "Öğrencilere Özel Yarışmalar" ve "Sürpriz Kitap Hediyeleri" etkinliklerinin yer alacağını söyledi.

Altıok, "Halkımızı, her alanda parlayan güneyimizin yıldızı Yumurtalık'a bekliyoruz. Bu eğitime, bu bayrama, bu coşkuya, bu edebiyatla sarmalanan özel günlerimize herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Altıok, "Gençlerimizle, hemşehrilerimizle Adana Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizi daha çağdaş, daha modern, Atatürk'ün gösterdiği ideal ve amaçlar doğrultusunda geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Ülkemizin, gençlerimizin bayramı kutlu olsun. Değerlerinden, hedeflerinden şaşmadığımız, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.