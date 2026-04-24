Yumurtalık'ta 23 Nisan Neşesi... Başkan Altıok'tan Çocuklara Döner ve Çikolata İkramı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 10:12  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Yumurtalık’ta da büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bayramın neşesini artırmak amacıyla çocuklara döner ve çikolata ikram etti.

Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle 23 Nisan'da çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediyenin "Güney Yıldızı" markasıyla hazırlanan sürpriz kapsamında çocuklara ücretsiz döner ve çikolata ikram edilerek bayram sevinci paylaşıldı. Altıok, "Mutlu çocuklar, güçlü bir geleceğin en güzel teminatıdır" sözleriyle çocukların önemine dikkati çekti.

Altıok, bu özel günün önemine vurgu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayram, geleceğe olan inancımızın en güzel göstergesidir" dedi. Tüm çocukların bayramını kutlayan Altıok, belediye olarak Atatürk'ün ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Öğrencilerin eserleri ve gösterileri büyük beğeni topladı

Yumurtalık'ta 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Altıok, sergiyi gezerek öğrencilerin emeklerini takdir etti. Resmi törenlere de katılan Altıok, vatandaşları selamladıktan sonra öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle izledi.

Altıok'tan öğrencilere tebrik ve ödül

Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Altıok, çocukların başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Altıok, "Mutlu çocuklar, güçlü bir geleceğin, güçlü bir Türkiye'nin en güzel teminatıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:00:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.