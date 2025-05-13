Yumurtalık'ta Motosiklet Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Yumurtalık'ta Motosiklet Festivali Coşkusu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen Motosiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. İki gün süren festivalde motosiklet gösterileri, yarışmalar ve canlı müzik etkinlikleri ile katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

13.05.2025 09:45  Güncelleme: 10:50
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(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Ceyhan Motosiklet Kulübü ile birlikte düzenlediği 'Motosiklet Festivali'nde Türkiye'nin her şehrinden motosiklet tutkunları bir araya geldi. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Burası Yumurtalık, biz her zaman buradayız ve yurtiçinden, yurtdışından tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak üzere Yumurtalık'a bekliyoruz" dedi.

Yumurtalık'ta düzenlenen Motosiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları buluşturdu. Zeytinbeli Sahili'nde düzenlenen ve iki gün süren festivalde, motosiklet gösterileri ve motosiklet yarışlarıyla birlikte çeşitli yarışmalar da yapıldı. Penaltı atışlarından halat çekmeye ve voleybol turnuvasına kadar bir çok etkinliğin düzenlendiği, ödüllerin dağıtıldığı festival kapsamında canlı müzik gösterileri de sunuldu. İki gün süren festivalin kapanışında Re'sen Grubu'nun performansıyla heyecan doruğa ulaştı.

Altıok, herkesi Yumurtalık'a çağırdı

Hafta sonu binlerce kişiyi Yumurtalık'ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, "Burası Yumurtalık, biz her zaman buradayız ve yurtiçinden, yurtdışından tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak üzere Yumurtalık'a bekliyoruz" diye konuştu.

Motosiklet Festivali'nin geniş kapsamıyla Yumurtalık'ta bir ilk olduğunu dile getiren Altıok, "Zeytinbeli sahilimiz tarihi günlerini yaşadı. Rüzgarı hissetmeye, özgürlüğü yaşamaya ve keyifli anılar biriktirmeye gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yumurtalık ilçemizde yaz aylarında daha farklı etkinliklerimiz olacak. Güneyin yıldızı deniz ilçemizin adını tüm dünyaya duyuracağız. Her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta Motosiklet Festivali Coşkusu - Son Dakika

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