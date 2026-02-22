Yumurtalık'ta Üretim Hamlesi: Orta Ölçekli Sanayi Sitesi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Yumurtalık'ta Üretim Hamlesi: Orta Ölçekli Sanayi Sitesi İçin Çalışmalar Başladı

22.02.2026 10:05
Yumurtalık Belediyesi, tarihi ve doğal mirası koruyarak ekonomik kalkınmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, toplantılarda sanayi sitesi kurulması yönünde ortak irade ortaya konulduğunu belirtti. Proje, yerel ekonomiyi güçlendirecek ve istihdamı artıracak.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, ilçenin tarihi mirasını ve doğal dokusunu koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen projelerine bir yenisini daha ekliyor. Orta ölçekli sanayi sitesi kurulması için çalışmaların başladığını açıklayan Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Bu proje ile hem yerel ekonomimizi güçlendirecek hem de hemşehrilerimize yeni istihdam olanakları sağlayacağız" dedi.

Altıok, ilçede orta ölçekli sanayi sitesi kurulması için çalışmaların başladığını açıkladı. İlçenin ekonomik gelişimi ve istihdamın artırılması amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Altıok, siyasi parti ilçe başkanları, oda temsilcileri ile sanayici ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede sanayi sitesinin hızlıca kurulması yönünde ortak irade ortaya konulduğunu dile getirdi.

Plan ve projelerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de destek alacaklarını vurgulayan Altıok, "Yumurtalık Belediyesi olarak üretimi destekleyen, esnafımıza ve yatırımcımıza güç katan projeleri hayata geçirmek için kararlıyız. İlçemizin potansiyelini ortaya çıkaracak orta ölçekli sanayi sitesini en kısa sürede Yumurtalık'a kazandırmak adına gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Bu proje ile hem yerel ekonomimizi güçlendirecek hem de hemşehrilerimize yeni istihdam olanakları sağlayacağız" diye konuştu.

Yumurtalık Belediyesi, ilçenin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak planlanan sanayi sitesiyle üretim kapasitesini artırmayı, yerel esnafı desteklemeyi ve bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

