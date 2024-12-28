Yumurtalık\'ta Tekne Faciası: Balıkçılar Kurtarıldı

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ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde kayalıklara çarpıp, su almaya başlayan teknedeki kaptan ile balıkçılar, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Oğuz K.'ye ait ahşap tekne, Yumurtalık Limanı'nda kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile büyük bölümü su alan tekneye batmaya başladı. Tekne kaptanı ile içerisindeki balıkçılar, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Bir bölümü batan tekne, ihbar sonrası gelen ekipler tarafından kurtarıldı.