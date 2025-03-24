Yumurtalık'ta Temizlik ve Denetim Çalışmaları Başladı

(ADANA) - Yumurtalık'ta devam eden temizlik çalışmaları kapsamında yol uyarı levhaları tamamlandı, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Yeni projelerimizle ilçemizin adını her platformda duyuracağız" dedi.

Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediye ekiplerinin koordineli çalışmalarııyla ilçede kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Eksik olan yol uyarı levhalarını da tamamlayan ekipler ilçe genelinde güvenliği ön planda tuttu.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ramazan ayı öncesinde başlattığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler de aralıksız sürüyor. Zabıta ekipleri devam eden denetimler kapsamında fahiş fiyat ve son kullanma tarihi ile etiket denetimleri yaptı.

Altıok, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın destekleriyle ilçede hizmet çeşitliliğinin de arttığını kaydetti. Önceliklerinin insan ve çevre olduğuna işaret eden Altıok, turizm ilçesi olan Yumurtalık'ın ilerleyen günlerde Adana'nın parlayan yıldızı olacağını söyledi. Altıok, "Yeni projelerimizle ilçemizin adını her platformda duyuracağız" diye konuştu.