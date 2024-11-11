Yunak'ta Fidan Dikim Etkinliği

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.

İnan, Çayırbaşı Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte saat 11.11'de yüzlerce kişiyle fidan dikimi yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan İnan, "Geleceğe nefes olan bu fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Şu anda Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde, köylerde ve kasabalarda fidan dikim seferberliği var. Biz de burada bulunarak bu anlamlı etkinliğe destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan'ın yanı sıra Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu, MHP Yunak İlçe Başkanı Bayram Çil, daire ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.