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Yunan asıllı siyasetçi Theodoros Rusopulos, AKPM Başkanı seçildi - Son Dakika
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Yunan asıllı siyasetçi Theodoros Rusopulos, AKPM Başkanı seçildi

Yunan asıllı siyasetçi Theodoros Rusopulos, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı seçildi. Rusopulos, AKPM'nin 35'inci başkanı olarak göreve başladı ve görevi Tinu Kox'tan devraldı. Bir yıllık görev süresine sahip olan Rusopulos, görev süresinin istenirse bir yıl daha uzatılabileceği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusopulos'un bu görevi üstlenen ilk Yunan siyasetçi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Yunan asıllı siyasetçi Theodoros Rusopulos, AKPM Başkanı seçildi
22.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:53
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Yunan asıllı siyasetçi Theodoros Rusopulos'un, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı seçildiği bildirildi.

AKPM'den yapılan açıklamada, Rusopulos'un, AKPM'nin 35'inci başkanı seçildiği ve başkanlık görevini Tinu Kox'tan devraldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusopulos'un, bu görevi üstlenen ilk Yunanistan vatandaşı olduğu da vurgulandı.

Bir yıllık görev süresine sahip olacak Rusopulos'un görev süresinin, istenirse bir yıl daha uzatılabileceği kaydedildi.

Rusopulos ise seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, AKPM içerisindeki tüm grup ve üyelerle uyum içinde çalışmayı arzuladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm parlamentolarda olduğu gibi bu meclis içerisinde de savaşlar yaşanıyor ancak bizim silahlarımız kurşunlar değil, müzakere oluşturmak üzere birleşen kelimelerdir."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusopulos'un bu görevi üstlenen ilk Yunan siyasetçi olduğunu belirtti.

Miçotakis, paylaşımında,"(Bu göreve) seçilmesi ülkemiz için büyük bir onurdur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kariyerine 1981'de gazeteci olarak başlayan Rusopulos, 2000'de Yeni Demokrasi Partisi Basın Sözcüsü olarak siyasete girdi.

Rusopulos, 2004 genel seçimlerinden sonra dönemin Başbakanı Kostas Karamanlis tarafından Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

2019 genel seçimlerinde Atina milletvekili olan Rusopulos, 2023 genel seçimlerinde de Atina'dan milletvekili seçildi.

Kaynak: AA
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