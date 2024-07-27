Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Kuşadası'nda bıraktı

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Son vurgunu başını yaktı! Bir daha gün yüzü göremeyecek

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Kuşadası Kadınlar Denizi bölgesinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığını, göçmenlerin sahil güvenlik botuyla kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuşadası Kadınlar Denizi bölgesinin batısında kalan bölgeye Yunanistan'a ait sahil güvenlik botuyla göçmen bırakıldığını, göçmenlerin bakanlığa ait sahil güvenlik botuyla kurtarıldığını bildirdi. Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 24 Temmuz 2024'de icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntülendi. Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler bölgeye intikal eden 1 adet Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı."