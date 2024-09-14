Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 5 Kişi Yakalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını ve 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzunköprü/ Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
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