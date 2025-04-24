EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.T.A., yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, M.T.A.'yı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. M.T.A.'nın 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. M.T.A., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?