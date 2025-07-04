Yunanistan\'da, 17 Kasım terör örgütünün şehit ettiği diplomat Sipahioğlu anıldı

Merhum Türk diplomat Ömer Haluk Sipahioğlu, 17 Kasım terör örgütü tarafından öldürüldüğü Yunanistan'ın başkenti Atina'da anıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, büyükelçilik binasında merhum Türk diplomat Ömer Haluk Sipahioğlu için anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Atina'daki Türk kurumların temsilcileri, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Emniyet Teşkilatı ile ABD ve Birleşik Krallık Büyükelçiliğinden yetkililer katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Büyükelçi Erciyes, Sipahioğlu'nun 31 yıl önce 4 Temmuz 1994'te Atina'da 17 Kasım terör örgütü tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Erciyes, "Sipahioğlu sadece başarılı bir diplomat değil, dürüstlüğü, vakarı ve yüksek görev bilinciyle de öne çıkan bir insandı. Aynı zamanda iyi bir eş, sevgi dolu bir baba ve örnek bir devlet görevlisiydi. Mesleki yetkinliği kadar insani yönleriyle de çevresinde derin izler bırakmış özel bir insandı." dedi.

Sipahioğlu'nun Yunanistan topraklarında şehit edilen dördüncü diplomat olduğunu belirten Erciyes, 17 Kasım terör örgütünün bir başka kurbanı olan Atina Büyükelçiliği'nde görevli basın ataşesi Çetin Görgü'yü, ASALA terör örgütünün şehit ettiği Atina Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Galip Özmen ve 14 yaşındaki kızı Neslihan'ı da saygıyla andıklarını kaydetti.

17 Kasım terör örgütü tarafından öldürülen ABD'li ve İngiliz diplomatları da anan Erciyes, "Terörizm, hiçbir millet ayrımı yapmaz, hiçbir sınır tanımaz, uluslararası toplumun ortak ve kararlı karşılık vermesi gereken küresel bir tehdittir." ifadesini kullandı.

ASALA, 17 Kasım ve PKK gibi terör örgütlerinin 1970'lerden bu yana 41 Türk diplomat ve aile yakınını şehit ettiğini hatırlatan Erciyes, bu saldırıların yalnızca diplomasiye değil, aynı zamanda barışa ve ortak insanlık değerlerine karşı yapılmış eylemler olduğunu vurguladı.

Erciyes, "Terör belasından en fazla zarar görmüş ülkelerden biri olarak, Türkiye Cumhuriyeti, terörün her türlüsüne karşı, her platformda kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek ve bu insanlık suçunu lanetlemeye devam edecektir." dedi.