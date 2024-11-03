(ANKARA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'da saat 20.03'te yerin 16.8 km derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi yayımladı.
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