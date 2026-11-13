Yunanistan'da ankete katılanların yüzde 54,1'i siyasi değişim istiyor

Yunanistan'da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, halkın büyük çoğunluğu Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin performansını olumsuz değerlendiriyor ve ülkede siyasi değişim istiyor.

ANT1 TV için MARC araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 27,2 ile ilk sırada yer alırken, eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) yüzde 14 ile ikinci sırada bulunuyor. Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise yüzde 11 destek alıyor.

Partilerin oy oranlarına rağmen ankete katılanların yüzde 63,5'i Miçotakis hükümetini olumsuz değerlendiriyor.

Katılımcıların yüzde 54,1'i ülkede siyasi değişim istediğini belirtirken, yüzde 41,1'i siyasi istikrarın korunmasından yana olduğunu ifade ediyor.

Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'da yapılan genel seçimleri kazanarak iktidara gelmiş, Miçotakis de ilk kez başbakanlık görevini üstlenmişti. Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde de birinci olan parti, Miçotakis'in başbakanlık görevini sürdürmesini sağlamıştı. Ülkede bir sonraki genel seçimlerin Mayıs 2027'ye kadar yapılması öngörülüyor.