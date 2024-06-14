Yunanistan'da AP seçimlerinin ardından kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da AP seçimlerinin ardından kabine değişikliği yapıldı

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin oy kaybının ardından kabine değişikliği yapıldı. Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in yerine Nikos Panayotopulos, İçişleri Bakanlığına Thodoris Livanios, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Niki Kerameos, Kalkınma Bakanlığına Takis Theodorikakos ve Tarım Bakanlığına Kostas Çiaras getirildi.

14.06.2024 12:59
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Yunanistan'da, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisinin yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğramasının ardından kabine değişikliği yapıldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, İçişleri, Kalkınma, Göç ve İltica, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım bakanlıklarında, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda, değişime gidildiğini bildirdi.

Kabine değişikliğiyle Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in yerine Nikos Panayotopulos getirildi.

İçişleri Bakanlığına da Bakan Yardımcısı görevini yürüten Thodoris Livanios getirilirken yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos oldu.

Kalkınma Bakanlığında Kosta Streka'nın yerine de Takis Theodorikakos görevlendirildi. Tarım Bakanlığına da Kostas Çiaras getirildi.

Yeni kabine üyeleri, yerel saatle 18.00'de yemin ederek göreve başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da AP seçimlerinin ardından kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika

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