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Yunanistan'da azınlık sorunlarına ilgisizlik eleştirisi - Son Dakika
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Yunanistan'da azınlık sorunlarına ilgisizlik eleştirisi

Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, Yunanistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada hükümetin azınlık politikalarını eleştirerek, azınlık sorunlarına ilgisiz davrandığını belirtti. Zeybek ayrıca, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nin bina sorununun hala çözülmediğini ve yeni bir bina yapılması gerektiğini vurguladı. Hükümetin azınlık haklarına otoriter bir şekilde yaklaştığını ve ekonomi politikalarının tarım sektörünü desteklemediğini de ifade etti.

Yunanistan\'da azınlık sorunlarına ilgisizlik eleştirisi
14.12.2023 - 20:33,
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Yunanistan'da Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, "Azınlık sorunlarına bu kadar ilgisiz davranan başka bir hükümet olmamıştır" dedi.

Zeybek, 2024 bütçesinin görüşüldüğü Yunan Meclisi'nde yaptığı konuşmada hükümetinin azınlık politikalarını eleştirdi.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin bina sorununun halen devam ettiğini hatırlatan Zeybek, bu sorunun çözümünün ancak yeni bir bina yapılmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Hükümetin, azınlık sorunlarıyla ilgili inisiyatif almak istemediğini ifade eden Zeybek, iktidardaki Yeni Demokrasiyi (ND) azınlık sorunlarına karşı ilgisiz davranmakla suçladı.

Zeybek, "Azınlık haklarına karşı bu kadar otoriter bir şekilde yaklaşan başka bir hükümet olmamıştır. Vatandaşlar arasında eşitsizlikleri artırarak bölücülük yapmıştır" ifadelerini kullanıldı.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Zeybek, bütçenin tarım sektörünü desteklemekten uzak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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