Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor

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EODY Başkanı Vasilakopulos, 2026'daki artışın iklim koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopulos, 2026'da ülkesindeki Batı Nil virüsü vakalarındaki büyük artışın nedeninin bu yıl etkili olan iklim koşulları olduğunu belirtti.

Yunanistan'da 12-19 Ağustos'ta 47 Batı Nil virüsü vakası tespit edilirken, yılın başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 157'ye yükseldi. Ülkede bu yıl Batı Nil virüsü nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesi ise virüsün en çok görüldüğü bölge oldu.

EODY Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vasilakopulos, ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarının artmasının nedenini ve virüse ilişkin son durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Sıcak hava, şiddetli yağış ve göçmen kuşlar

Vasilakopulos, Attika bölgesinin bu yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir kış geçirdiğine işaret ederek "Bu yılki (vaka sayılarındaki) büyük artış muhtemelen 2026'da hakim olan özel iklim koşullarından kaynaklanıyor. Çok fazla yağış da oldu. Şiddetli yağışın yaşandığı bölgelerde durgun sular oluştu. Sivrisinek popülasyonu aşırı arttı." diye konuştu.

Yunanistan'a güneyden gelen göçmen kuş sayısının da vaka sayısındaki artışta etkili olabileceğini ifade eden Vasilakopulos, diğer yandan temel sebebin ise bu yıl etkili olan iklim koşulları olduğunun altını çizdi.

İlaçlama

Vasilakopulos, bahar aylarında protokoller gereği ilaçlama yapıldığını ve virüs tespit edildiğinde ilgili bölgede tekrar ilaçlama yapıldığını anlatarak "Tüm sivrisinekleri yok etmek adına aşırı miktarda ilaçlama yapamayız. Zira bu şekilde sivrisineklerle birlikte doğal flora ve faunadaki birçok canlıyı da öldürmüş oluruz, ki böyle bir şey istemeyiz." dedi.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, toksik olması nedeniyle ilaçlamanın daha zor olduğuna işaret eden Vasilakopulos, ilaçlamada kullanılacak ilaç miktarının ancak insanlar, hayvanlar ve diğer canlılar göz önünde bulundurularak belirlenebileceğini vurguladı.

Yunanistan vaka sayısında Avrupa'da ikinci

Vasilakopulos, yaklaşık 60 milyon nüfusa sahip İtalya'nın en çok Batı Nil virüsü vakası görülen Avrupa ülkesi olduğunu ve yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Yunanistan'ın İtalya'dan sonra en çok vaka görülen ikinci Avrupa ülkesi olduğunu aktararak "Ülke olarak Batı Nil virüsü vakalarının epidemiyolojik takibini iyi yapıyoruz. Belki bizdeki vaka sayısının diğer ülkelerden fazla çıkmasının nedeni de budur." ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadelede ülkeler arası işbirliği

Batı Nil virüsü ile mücadelede işbirliğinin önemine de dikkati çeken Vasilakopulos, "Bulaşıcı hastalıklarda, bulaşmayı önleyebilmek adına ülkeler arası işbirliği son derece önemlidir." dedi.

Prof. Dr. Vasilakopulos, Batı Nil virüsünün Avrupa'ya 2010'da geldiğini belirterek "Bence iklim değişikliğiyle birlikte her yıl daha çok vakamız olacak. Bu nedenle toplumlar olarak, mücadele için ortak faaliyetlerle mümkün olduğunca işbirliği yaparak kendimizi korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekime kadar dikkat

Virüs bulaşanların yüzde 80'inde herhangi bir semptom görülmediğine işaret eden Vasilakopulos, virüsün özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı bulunanlarda ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlarda tehlikeli olabileceğini dile getirdi.

Vasilakopulos, Yunanistan'da sıcak mevsimin uzun sürmesi nedeniyle vakaların ekim ayından itibaren azalışa geçebileceğini söyleyerek, o zamana kadar virüsten korunmak için sinek kovucu kullanılması, vücudu kapatacak kıyafetler giyilmesi, durgun sulardan uzak durulması ve vantilatörle sineklerin uzaklaştırılması gibi tedbirler alınmasını önerdi.

Kaynak: AA

Batı Nil Virüsü, Yunanistan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor - Son Dakika

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