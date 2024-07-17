Yunanistan'da Çöl Sıcakları Artarak Devam Ediyor

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Yunanistan'da 10 gündür devam eden çöl sıcaklarının 21 Temmuz Pazar gününe kadar artarak devam edeceği bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, ülke genelindeki hava sıcaklıkları pazar gününe kadar artarak devam edecek.

Ülke genelinde sıcaklıkların sadece gündüz değil geceleri de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Makedonya, Trakya, İyon Adaları, Kuzey Ege, Girit Adası, Kiklad Adaları ve Mora Yarımadası'nda sıcaklıklar en üst düzeyde hissedilecek.

Birçok bölgede hava sıcaklıklarının 43 dereceye ulaşması öngörülüyor.