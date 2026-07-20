Yunanistan'da Çöl Sıcaklarına Dikkat! - Son Dakika
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Yunanistan'da Çöl Sıcaklarına Dikkat!

20.07.2026 14:06
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Yunan Sağlık Bakanlığı, çöl sıcaklarına karşı vatandaşları uyardı ve acil durum genelgesi yayımladı.

Yunanistan'da vatandaşlardan çöl sıcaklarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki çöl sıcakları nedeniyle acil durum genelgesi yayımladı.

Buna göre, klimalı alanlarda bulunulması, ince giysiler giyilmesi, hafif yemekler yenilmesi, bol su tüketilmesi, dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü takılması, çocuk ve yaşlıların güneşten kaçınması, beden gücü isteyen ağır işlerde çalışılmaması, klimasız araçlarda uzun süre seyahat edilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, ülke genelinde çöl sıcakları yarın da devam edecek ve bazı bölgelerde sıcaklık 42 dereceye kadar ulaşacak. Çarşamba öğleden sonra sıcaklıkların düşmesi, perşembeden itibaren ise şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak: AA

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