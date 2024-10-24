Yunanistan'da Deniz Çalışanlarından Grev Uzatması

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Yunanistan'da deniz yolu ulaşımı çalışanlarının 22 ve 23 Ekim için ilan ettiği 48 saatlik grev, 48 saat daha uzatıldı.

Panhelenik Denizcilik Federasyonu (PNO), deniz yolu ulaşımının bugün ve yarın için ilan edilen yeni 48 saatlik grev nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

Grev nedeniyle tüm gemiler limanlara demirlerken, deniz yolu ulaşımı gerçekleştirilemedi.

Federasyonun grev çağrısıyla 22 ve 23 Ekim'de de 48 saatlik grev yapılmış ve deniz yolu ulaşımı yapılmamıştı.

Deniz yolu çalışanları, yüzde 23 maaş artışı ve sefer takvimlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.