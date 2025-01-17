Yunanistan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti

Kostas Frangoyannis, kişisel sebeplerle istifa etti; yeni bakan yardımcısı Tasos Hacivasiliu oldu.

17.01.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Frangoyannis'in kişisel sebeplerle istifasını bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e sunduğu ve Miçotakis'in istifayı kabul ettiği belirtildi.

Ekonomi diplomasisinden sorumlu yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Seres Milletvekili Tasos Hacivasiliu oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Frangoyannis'e 5,5 yıl süren hizmetleri için teşekkür etti.

Frangoyannis'in ciddi kişisel nedenlerle istifa ettiğini belirten Yerapetritis, Yunanistan'ın onun döneminde daha dinamik ve dışa dönük bir dış politikaya sahip olduğunu kaydetti.

Hacivasiliu

Siyaset bilimi alanında doktorası bulunan yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki (GKRY) çeşitli üniversitelerde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih ve Türkoloji alanlarında akademik çalışmalara sahip.

Hacivasiliu, İngilizce, Fransızca İspanyolca ve Türkçe biliyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:16:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.