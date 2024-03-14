Yunanistan'da doktorlar mesai dışı ameliyat uygulamasını protesto etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da doktorlar ve sağlık çalışanları, dün başlayan bazı devlet hastanelerinde ücret karşılığında mesai dışı rutin ameliyat uygulamasını protesto etti.
Atina'daki Evangelismos Hastanesi'nde toplanan göstericiler, sloganlar atarak mesai dışı rutin ameliyat yapma uygulamasına karşı olduklarını dile getirdi.
Göstericiler tarafından okunan bildiride, bu uygulamayla sağlık sisteminin özelleştirildiği belirtilerek, "Sağlık sistemine erişim herkesin hakkı." ifadesi kullanıldı.
Bildiride, devlet hastanelerinde çalışan doktorların hiçbir zaman hastaları müşteri olarak görmeyecekleri vurgulandı.
Sağlık Bakanı da protesto edilmişti
Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, dün mesai dışı ilk ameliyatın yapıldığı Selanik'teki Papageorgiu Hastanesi'ni ziyaretinde bir kişinin sözlü protestosuna uğramıştı.
Protestocu, "Sağlık hizmetleri ticari bir ürün değil. Toplumun refahı ve sağlığı için sunulması gerek." demişti.
Haberlerde, mesai dışı ameliyat ücretlerinin 300 ile 2 bin avro arasında değiştiği, bu ameliyatların Selanik'teki Papageorgiu, Agios Pavlos ve Ahepa, Atina'daki Genimata ve Dedeağaç ile Kavala hastanelerinde yapılacağı kaydedilmişti.
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