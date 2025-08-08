Yunanistan'da Filistin'e Destek Gösterileri

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde, 10 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla eş zamanlı barışçıl gösteriler düzenleneceği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre etkinliklerin organizatörleri arasında March to Gaza, Filistin Topluluğu, "Savaşı Durdurun" İttifakı, KEERFA ve çeşitli yerel inisiyatifler yer alıyor.

Ülke genelinde 75'ten fazla noktada yapılması planlanan gösterilerde, Gazze'deki sivillerin korunması, ablukanın kaldırılması ve insani yardıma engelsiz erişim sağlanması talep edilecek.

Gösteriler, Ege ve İyon adaları, Girit, Makedonya, Mora Yarımadası ve birçok turistik bölgede düzenlenecek.

Organizatörler, vatandaşları barışçıl etkinliklere katılmaya davet ederken gösterilerin öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.