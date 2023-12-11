Yunanistan\'da göçmen cesedi bulundu

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Yunanistan'ın Larisa kentinde, düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bagajında 59 yaşındaki bir göçmenin cesedinin bulunduğu bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Larisa'da polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
59 yaşındaki düzensiz göçmen ise söz konusu aracın bagajında ölü bulundu.
Ölen kişinin vücudunun değişik yerlerinde yaraların olduğu kaydedilen haberlerde, araç şoförünün ise kaçtığı aktarıldı.
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