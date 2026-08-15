Yunanistan'da İtfaiyeci Yetersizliği Sorunu - Son Dakika
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Yunanistan'da İtfaiyeci Yetersizliği Sorunu

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Yunanistan, en fazla itfaiyeciye sahip olmasına rağmen, yangınlarda yetersiz personel bulunduruyor.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında çalışan nüfusa oranla en fazla profesyonel itfaiyeciye sahip ülke olmasına rağmen, yangınlara doğrudan müdahale eden personel sayısının yetersiz olduğu belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberde, Eurostat verilerine göre, Yunanistan'da 2025'te 20 bin 500 profesyonel itfaiyecinin bulunduğu, bu sayının toplam çalışanların yüzde 0,47'sine karşılık geldiği ve AB'deki en yüksek oran olduğu aktarıldı.

Haberde, Yunanistan'ın bu yılki yangın sezonuna yaklaşık 18 bin 800 itfaiyeciyle başladığı, ancak bunların yalnızca yaklaşık 9 bininin yangınlara doğrudan müdahale eden saha personeli olduğu belirtildi.

Diğer itfaiyecilerin ise idari, destek ve farklı operasyonel birimlerde görev yaptığı, ayrıca 14 bölgesel havalimanında yaklaşık 1000 itfaiyecinin çalıştığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Yunanistan İtfaiye Çalışanları Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, teşkilatın düzgün çalışabilmesi için acilen yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin yeni itfaiyeciye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İtfaiye teşkilatındaki personelin yaş ortalamasının da yüksek olduğu belirtilen haberde, son iki yıldaki yeni alımlar ve emekliliklerle ortalama yaşın 49'dan 47'ye gerilediği kaydedildi.

EMODE İtfaiyecileri Sendikası Başkanı Akis Bardakis, personel yetersizliği nedeniyle sürekli görevlendirmeler ve fazla mesainin yaşandığını belirterek, kadrolu personelin birikmiş 3 milyondan fazla izin günü bulunduğunu söyledi.

Bardakis, büyük Attika ve Viotia yangını sırasında tüm izinlerin iptal edildiğini, itfaiyecilerin bazı durumlarda 24 saat görev yaptıktan sonra yeniden hazır bekletildiğini ve gerekli dinlenme sürelerinin çoğu zaman uygulanamadığını ifade etti.

Haberde, bu yaz üç itfaiyeci ile yangın söndürme helikopterinde görevli iki kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, uzun çalışma saatleri, personel yetersizliği, sık görevlendirmeler ve teşkilatın yaklaşık 20 yıllık organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi ihtiyacının itfaiyecilerin başlıca sorunları arasında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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