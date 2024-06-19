Yunanistan'da Koropi'de çıkan orman yangını - Son Dakika
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Yunanistan'da Koropi'de çıkan orman yangını

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 16 kilometre uzaklıktaki Koropi'de orman yangını çıktı. Ev ve iş yerlerine sıçrayan yangında bölge sakinlerine tahliye emri verildi. Yangına itfaiye ekipleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Kontrol altına alınan yangında, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlenme riskine karşı ekipler bölgede beklemeye devam edecek. Attika bölgesi yüksek yangın riski altında ilan edildi.

19.06.2024 18:31
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- Yunanistan'da orman yangını

ATİNA - Yunanistan'ın Koropi kentinde orman yangını çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 16 kilometre uzaklıktaki Koropi'de orman yangını çıktı. Yangın ev ve iş yerlerine sıçrarken, bölge sakinlerine tahliye emri verildi. Birçok bölge sakini tahliye emrine uymayarak, mülklerini ve hayvanlarını korumak için bölgede kalmayı tercih etti. Koropi'yi Atina banliyölerine bağlayan ana karayolu boyunca trafik askıya alındı.

Yangına 102 itfaiyeci, 43 araç, 6 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin bölgede bekleyeceğini açıkladı. Yunanistan'ın Attika bölgesi bugün ve yarın için yüksek yangın riski altında bölge ilan edildi.

Sabah erken saatlerde Markopoulo ve Eğriboz Adası'nda çıkan yangınlar ise kontrol altına alınırken, Ege Denizi'ndeki Naxos Adası'nda çıkan orman yangının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Koropi'de çıkan orman yangını - Son Dakika

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