Yunanistan'da Orman Yangınları Artış Gösterdi

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Yunanistan'da bu yıl çıkan orman yangınlarının sayısının, önceki 18 yılın ortalamasının yüzde 42 üstünde olduğu bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı Yunanistan Biriminin ortak raporunda, ülkede 2024'teki orman yangınları incelenerek, önceki yıllarda meydana gelen orman yangınlarıyla karşılaştırıldı.

Rapora göre, 2024'te yaşanan orman yangınlarının sayısı, 2006-2023 yıllarındaki orman yangını sayısı ortalamasının yüzde 42 üstünde kaydedildi.

Bu yıl yanan alan miktarı ise 450 bin dönüm ile 2004-2023 dönemindeki ortalama 505 bin dönüm alanın biraz altında kaldı.

Ülkedeki koruma altındaki bölgelerden 11'inde bu yıl çıkan yangınlar toplam 90 bin dönüm alanı etkiledi.

Yangından en çok etkilenen bölge ise 117 bin 610 dönüm ile başkent Atina'nın da dahil olduğu Atiki bölgesi oldu.

Raporda ayrıca, sosyal, çevresel ve ekolojik açıdan çok sayıda olumsuz sonuç doğuran yangınların bu yıl 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.