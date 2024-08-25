Yunanistan'da Rus vatandaşının Wagner grubuna ait kimlik taşıdığı tespit edildi

Güncel

Yunanistan'da uzun süredir yaşayan bir Rus vatandaşının Wagner grubuna ait kimlik taşıdığı tespit edildi.

Yunanistan haber sitesi "in.gr"'nin haberine göre, 21 Ağustos'ta başkent Atina'da yaşanan bir motosiklet kazasında yaralanan iki Rus hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve Yunanistan'da uzun yıllardır yaşayan Rus vatandaşlarından birinin üzerinde Rus savaşçı grubu Wagner'e ait kimlik çıktı. Diğer yaralı Rus'un üzerinde de Walther P-22 tipi bir silah bulundu.

Haberde polis kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığından sabıkası olan iki Rus vatandaşı da Wagner'e ait kartı kendilerine arkadaşlarının verdiğini savundu.

Polis ise söz konusu kişilerin Wagner grubu ile ilişkilerinin henüz tam olarak tespit edilemediğini aktardı.