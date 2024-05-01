Yunanistan'da Ruvikonas Öğrenci Grubu, ABD'nin Atina Büyükelçiliği Önünde Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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Yunanistan'da Ruvikonas Öğrenci Grubu, ABD'nin Atina Büyükelçiliği Önünde Filistin Bayrağı Açtı

Yunanistan\'da Ruvikonas Öğrenci Grubu, ABD\'nin Atina Büyükelçiliği Önünde Filistin Bayrağı Açtı

Ruvikonas Öğrenci Grubu, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek vermek amacıyla ABD'nin Atina'daki büyükelçiliği önünde Filistin bayrağı açtı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiği vurgulanan duyuruda, Filistin'de sivillerin öldürülmesinin soykırım olarak tanımlandığı ifade edildi. Ayrıca Yunanistan'ın Kızıldeniz'e gönderdiği firkateynin eleştirildiği duyuruda, ABD'deki savaş karşıtı öğrenci eylemlerine dayanışma gösterildi.

01.05.2024 16:19
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Yunanistan'da Ruvikonas Öğrenci Grubu, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek vermek amacıyla ABD'nin Atina'daki büyükelçiliği önünde Filistin bayrağı açtı.

Ruvikonas, kendilerine ait internet sayfasından yaptıkları duyuruda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 200 günü aşkın süredir devam ettiğinin altını çizdi.

Duyuruda "Filistin'de 30 binin üzerinde sivilin terörist ülke İsrail tarafından, NATO ve ABD himayesi altında, Yunanistan da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de işbirliği ve göz yummasıyla, öldürülmesini tek bir kelime tanımlıyor: Soykırım." ifadeleri yer aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlattığı Aspides misyonunu kapsamında, Yunanistan'ın, Silahlı Kuvvetlerine ait HYDRA isimli firkateyni Kızıldeniz'e göndermesinin de eleştirildiği duyuruda, tarihin hakkaniyetli yanının Filistin tarafı olduğu vurgusu yapıldı.

Duyuruda, "Vietnam Savaşı'na karşı 1968 hareketlerini hatırlatan, ABD'deki savaş karşıtı toplu öğrenci eylemlerine dayanışmamızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Ruvikonas Öğrenci Grubu, ABD'nin Atina Büyükelçiliği Önünde Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da Ruvikonas Öğrenci Grubu, ABD'nin Atina Büyükelçiliği Önünde Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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