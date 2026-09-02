Yunanistan'da şap krizi yönetimi Savunma Bakanlığına devredildi, uzmanlar tepkili - Son Dakika
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Yunanistan'da şap krizi yönetimi Savunma Bakanlığına devredildi, uzmanlar tepkili

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Yunanistan'da Midilli Adası'nda aylardır süren şap hastalığıyla mücadelenin operasyonel yönetimi ve koordinasyonu Savunma Bakanlığına devredildi. Kamu Çalışanı Jeoteknik Uzmanlar Federasyonu (POGEDY) kararı 'aceleci ve tehlikeli' diye niteleyerek, veterinerlik hizmetlerinin zayıflatılacağını savundu ve düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Yunanistan'da şap hastalığıyla mücadelede operasyonel yönetim ve koordinasyonun Savunma Bakanlığına devredildiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Midilli Adası'nda aylardır devam eden şap hastalığıyla mücadelede yeni bir adım atıldı.

Buna göre, şap hastalığı krizinin yönetimi ve operasyonel koordinasyonu Savunma Bakanlığına geçti, ordu salgınla mücadelede merkezi rol üstlendi.

Düzenlemeyle, hastalıkla mücadelede görev alan kamu kurumları ve ilgili birimlerin operasyonel faaliyetlerinin, Savunma Bakanlığı tarafından koordine edilmesi öngörüldü.

Devir kararına tepki

Yunanistan Kamu Çalışanı Jeoteknik Uzmanlar Federasyonu (POGEDY), kararın ardından yaptığı açıklamada, veterinerlik alanındaki bir krizin gerekli bilimsel yetkinliğe sahip olmadığı belirtilen bir kuruma devredilmesini eleştirdi.

Açıklamada, şap hastalığıyla mücadelenin bilimsel bilgi, klinik deneyim ve sağlık protokollerinin uygulanmasını gerektirdiği belirtilerek, koordinasyonun Silahlı Kuvvetlere verilmesinin kamu veterinerlik hizmetlerinin rolünü zayıflatacağı ileri sürüldü.

Kararın "aceleci ve tehlikeli bir çözüm" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının salgını kontrol altına alamamasının sonucu olduğu savunuldu.

Açıklamada, düzenlemenin geri çekilmesi, Midilli'deki veterinerlik birimlerinin personel açısından güçlendirilmesi ve hayvan yetiştiricilerine daha fazla destek sağlanması talep edildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, operasyonel yönetimin Savunma Bakanlığına devredilmesinde, Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının salgını kontrol altına almakta yetersiz kalmasının ve Midilli'de uygulamada yaşanan krizlerin etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da şap krizi yönetimi Savunma Bakanlığına devredildi, uzmanlar tepkili - Son Dakika

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