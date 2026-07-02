Yunanistan'da Sığınmacılara Destek

Yunanistan'da ortak bakanlar kararıyla gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeyi kabul eden sığınmacıların avukatlarına 250 avro verileceği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Vekili Nikos Papathanasis, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ortak karara imza attı.

Buna göre, bundan sonra sığınmacılara Yunanistan'a vardıkları ilk aşama olan idari süreçte, ücretsiz hukuki danışmanlık sağlanacak ancak bu hizmet, sadece belli şartları sağlayan avukatlarca verilebilecek.

Devlet, bu hizmet için avukata 160 avro ödeyecek. Avukatın hizmet verdiği sığınmacılar, iltica hakkına sahip değillerse ve 2 ayda gönüllü olarak geri dönüş başvurusunda bulunurlarsa avukatların alacağı ücret 250 avroya yükselecek.