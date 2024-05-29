Yunanistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Yunanistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Yunanistan\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Yunanistan'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Atina Büyükelçiliği tarafından Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte Türk ve Yunan mutfaklarının birleştirici gücü vurgulandı ve misafirlere çeşitli Ege lezzetleri ikram edildi.

29.05.2024 00:09
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Yunanistan'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elçilik rezidansında verilen davette, konuklara Ege lezzetlerinden örnekler sunuldu.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk Mutfağı haftası kapsamında tanıtılan Ege lezzetlerinin, Yunan ve İtalyan konuklara da yabancı gelmeyeceğini kaydetti.

Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının iki halkı birleştirme gücü olduğuna inandığını belirterek, "Bu etkinliğin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu atmosferin hakim olduğu bir dönemde yapılmasından da memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Ege'nin sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme kültürüyle de öne çıktığını vurgulayan Erciyes, "UNESCO'nun kültürel miras listesinde bulunan Akdeniz mutfağının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Erciyes, zeytinyağının da bu kültürel mirasın önemli öğesi olduğunun ve gecedeki tüm yemeklerin Ege zeytinyağı ile yapıldığının altını çizdi.

Misafirlere, İzmir köfte, karides güveç, fava, taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması ve şekerpare gibi Ege lezzetleri ikram edildi.

Kaynak: AA

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