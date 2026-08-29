Yunanistan'da Yangın Riski 5. Seviyeye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Yangın Riski 5. Seviyeye Yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girit ve Güney Ege adalarında yangın riski en yüksek seviyeye çıkarıldı, önlemler alınıyor.

Yunanistan'da Girit ile Güney Ege adalarının bazı bölgelerinde yangın riskinin, en yüksek kategorisi olan "5. seviyeye" çıkarıldığı bildirildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yangın risk haritasına göre, Girit'in tamamı ile Güney Ege'deki Rodos ve Kerpe 5. seviyeye yükseltildi.

Attika, Eğriboz, Midilli, Sakız, Sisam, İkarya, Kiklad Adaları, Kalimnos, İstanköy ve Lakonya'da ise yangın riski "çok yüksek" kategorisi olan 4. seviyede bulunuyor.

Yetkililer, özellikle aşırı ve çok yüksek risk bulunan bölgelerde ilgili kurum, belediye ve bölge yönetimlerinden hazırlık seviyesini artırmalarını istedi.

Kuvvetli rüzgarların yer yer 8 bofora kadar çıkması beklenirken bu durumun yangınla mücadele koşullarını zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Vatandaşlara kuru ot ve dal yakmamaları, kıvılcım çıkarabilecek makineleri açık alanda kullanmamaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güney Ege, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Yangın Riski 5. Seviyeye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha

14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:13:25. #7.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Yangın Riski 5. Seviyeye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement