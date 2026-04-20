Yunanistan'da Yolsuzluk Soruşturması Genişliyor

Avrupa Birliği'nden (AB) sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclis genel kurulunda oylama yapılacak milletvekili sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, meclis disiplin kurulu iktidar partisi milletvekilleri Tasos Hacivasiliu ve Haralambos Athanasiu'nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasını görüşmek üzere toplandı.

Kurul, yapılan istişare sonucunda 2 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararın meclis genel kurulunda oylamaya sunulmasına karar verdi.

Böylelikle aynı soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclis genel kurulunda oylama yapılacak milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

Meclis Disiplin Kurulu, 7 Nisan'da aynı soruşturma kapsamında adı geçen 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiş ve nihai kararın meclis genel kurulunda alınması yönünde oy kullanmıştı.

AB kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesi

Savcılık, " Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, bu ay başında soruşturma kapsamında 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede 3 Nisan'da kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.