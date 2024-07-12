Yunanistan'da yüksek yangın riski olan bölgeler belirlendi - Son Dakika
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Yunanistan'da yüksek yangın riski olan bölgeler belirlendi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerini 'yüksek yangın riski' olan 'kategori 3'e dahil etti. Başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki, Girit, Eğriboz ve Mora Yarımadası bu bölgeler arasında yer aldı. Batı Trakya'da ise yangın çıkma ihtimalinin 'çok yüksek' olması nedeniyle 'kategori 4'e dahil edildi. Vatandaşlardan, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

12.07.2024 15:19
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerini "yüksek yangın riski" olan "kategori 3"e dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, içinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki, Girit, Eğriboz ve Mora Yarımadası "yüksek yangın riski" taşıyan bölgeler arasında yer aldı.

Batı Trakya'da ise yangın çıkma ihtimalinin "çok yüksek" olması nedeniyle "kategori 4"e dahil edildiği aktarılan açıklamada, ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşlardan, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Öte yandan, Batı Trakya'da dün ve bugün Türklerin yaşadığı Yahyabeyli ve Koyunköy yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.

Selanik yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ise müdahalenin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

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