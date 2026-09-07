Yunanistan'daki orman yangını 8 gündür sürüyor, ekipler Trapezitsa'da zorlu mücadele veriyor - Son Dakika
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Yunanistan'daki orman yangını 8 gündür sürüyor, ekipler Trapezitsa'da zorlu mücadele veriyor

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Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 8. gününde de kontrol altına alınamadı. 150 itfaiyeci, 10 yaya ekip ve 48 araçla müdahale edilen yangında alevler Aos Boğazı'na ulaştı; sarp arazi kara ekiplerinin erişimini zorlaştırıyor.

??????? Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 8. gününde de kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Trapezitsa bölgesinde devam eden yangına 150 itfaiyeci, 10 yaya ekip ve 48 araçla müdahale edildiği belirtildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte 3 helikopterin söndürme çalışmalarına yeniden başladığı, hava araçlarının gün içinde takviye edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Yangının ormanlık alanda geniş bir bölgeyi etkilediği ve Aos Boğazı'na ulaştığı, sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin bazı noktalara erişmekte güçlük çektiği aktarıldı.

Konitsa Sivil Koruma yetkililerinden Yorgos Mitsos, yangının yıldırım düşmesi sonucu başladığını, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin şu aşamada Konitsa kentine doğru ilerlemediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'daki orman yangını 8 gündür sürüyor, ekipler Trapezitsa'da zorlu mücadele veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'daki orman yangını 8 gündür sürüyor, ekipler Trapezitsa'da zorlu mücadele veriyor - Son Dakika
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