Yunanistan\'daki Türk Azınlığın Sorunlarına İlişkin Çarpıcı Açıklama

Yunanistan'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına ilişkin, "Batı Trakya'da, Yunanistan'da Türk olmak yasak. Tek bir birey olarak Türk olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Ancak iki, üç kişi bir araya geldiğinde Türk olduklarını ifade edemezler. İçerisinde Türk kelimesi geçen herhangi bir dernek, bir kurum veya kuruluş kuramazsınız." dedi.
Asafoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
ADF'yi, "çok önemli" bir forum olarak nitelendiren Asafoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmaları hatırlattı.
Asafoğlu, ADF'de panellerde "ciddi mesajlar verildiğine" değinerek, forumda Gazze ve Filistin konusunda da ciddi tartışmalar yapıldığını ve ADF'nin verimli geçtiğini söyledi.
Batı Trakya'daki Türk azınlığın iki ülke ilişkilerinden etkilendiğini söyleyen Asafoğlu, "Ama bu dönemde çok net yansımalar pozitif yansımalar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İskeçe Azınlık Lisesinde ciddi bir sorun var, bir bina sorunu var." ifadesini kullandı.
Asafoğlu, söz konusu meselenin istenilirse kısa sürede çözülebileceğine işaret ederek, Yunanistan'ın okul için yer göstermesiyle sorunun çözüleceğini dile getirdi.
"Kimliklerinin inkarı" ve eğitim sorunu gibi güncel sorunlarının da olduğunun altını çizen Asafoğlu, ekonomik alanda yaşanılan zorlukların ciddi göçlere sebep olduğunu vurguladı.
Asafoğlu, "kimliklerinin inkarının" ana sorunlarından biri olduğunu kaydederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) "haklı bulunmuş davaları" olduğunu aktardı.
İskeçe Türk Birliği (İTB) gibi çok köklü derneklerinin olduğuna işaret eden Asafoğlu, "İskeçe Türk Birliği davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 16 yıl önce haklı bulundu fakat derneğin içerisinde tabelasında Türk kelimesi olduğu için, bu derneğimiz hala ne yazık ki resmi faaliyet güdemiyor." diye konuştu.
Asafoğlu, Batı Trakya'daki duruma ilişkin şunları kaydetti:
"Batı Trakya'da, Yunanistan'da Türk olmak yasak. Tek bir birey olarak Türk olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Ancak iki, üç kişi bir araya geldiğinde Türk olduklarını ifade edemezler. İçerisinde Türk kelimesi geçen herhangi bir dernek, bir kurum veya kuruluş kuramazsınız."
Asafoğlu, Batı Trakya Türklerinin "kimlikleriyle" ilgili sorunlar yaşadığını vurgulayarak "Bizler Batı Trakya Türkleri olarak ne zaman ki kimliğimizi ifade etsek ne zaman 'Biz Türk'üz ve Batı Trakya'da yaşayan azınlık Türk'tür' desek, ne yazık ki Yunan devleti tarafından milli güvenliği tehdit eden unsurlar olarak yaftalanıyoruz." dedi.
"Demokrasinin beşiği" olduğunu savunan ve Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkede bu durumu çok "trajikomik" bulduğunu belirten Asafoğlu, "Ancak biz Yunan devletinden Yunan yetkililerden çok fazla bir şey istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Asafoğlu, sorunların diyalog yoluyla çözülmesini talep ettiklerini söyleyerek "Batı Trakya Türk azınlığı olarak zaten belki de dünyanın en uysal azınlıklarından biriyiz. Yıllardır olan yoğun baskılara rağmen asla hiçbir zaman bir taşkınlık yapmadık. Rodop ve İskeçe illeri zaten ülkenin suç oranının en düşük olduğu iller. Bütün sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Batı Trakyalı Türkler olarak kendileriyle alakalı alınan kararların önce azınlığa sorulmasını istediklerini vurgulayan Asafoğlu, azınlıkla istişare edilmesini talep etti.
???????Röportajdan sonra Asafoğlu'na AA'nın "KANIT" kitabı da takdim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'daki Türk Azınlığın Sorunlarına İlişkin Çarpıcı Açıklama - Son Dakika
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