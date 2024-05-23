Yunanistan'dan göç eden akraba aileler Samsun'da tekrar bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan'dan göç eden akraba aileler Samsun'da tekrar bir araya geldi

Yunanistan\'dan göç eden akraba aileler Samsun\'da tekrar bir araya geldi

Yunanistan'ın Drama şehrinden 100 yıl önce göç eden akraba aileler, Samsun'da tekrar bir araya gelerek akrabalık ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele sözleşmesi gereğince Samsun'a yerleşen aileler, yıllar sonra birbirlerini buldu ve akrabalık bağlarını güçlendirdi. Bu hikaye, göçmenlerin yaşadığı zorlukları ve aile bağlarının önemini vurguluyor.

23.05.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Drama şehrinden 100 yıl önce nüfus mübadelesinde göç eden akraba aileler, Samsun'a geldikten 30 yıl sonra birbirlerini bularak tekrar kurdukları akrabalık ilişkilerini yeni nesillerle sürdürüyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan mübadele sözleşmesi gereğince 1924'te Drama'nın Küçükköy ve Karagöz köylerinden aileler, Samsun'a geldi.

Bafra ilçesine bağlı Selemelik Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Harun Şen, o dönemde Samsun'a gelen ailelerden birinin dördüncü kuşak temsilcisi.

Şen, AA muhabirine, 100 yıl önce mübadele döneminde ailelere devlet yetkililerinin Samsun'a gideceklerini söylediklerini ancak Samsun'un neresi olduğunu kimsenin bilmediğini anlattı.

Yolculuk sırasında ailelerin haberleşemediklerini, herkesin trenle İstanbul'a gelip vapurla Samsun'a geçtiğini söyleyen Şen, "Karagöz köyünden gelenler Atakum'un Kesili, Küçükköy köyünden gelenler de Bafra'nın İnözükoşaca köyüne geçici olarak yerleşiyor. Süreç içinde Kapıkaya, Kuzalan, Yeniköy, Asar ve Selemelik köylerine mübadiller dağılıyor. Samsun'a ve köylerine yerleşmeye başlayan mübadiller, akrabalarını aramaya başlıyor." dedi.

Annesinin babası Mümin Akkuş'un bir süre sonra yakınlarının Bafra'da olduğunu öğrendiğini ama tam olarak nerede yaşadıklarını bilmediğini belirten Şen, "Rahmetli Mustafa Şen dedem, babamın babası, mübadelede annesi Havva Şen ve 28 yaşındaki Ali Şen amcamla geliyor. Mustafa Şen dedemin babası ile annemin babası Mümin Akkuş, teyze çocukları oluyor." diye konuştu.

Dedesi Mustafa Şen'in 1939 yılında Samsun'un Atakum ilçesinde askerlik yaptığını aktaran Şen, diğer dedesi Mümin Akkuş'un da Bafra'dan Samsun'a katırlarla geliş gidişlerinde bu güzergahı kullandığını dile getirdi.

Şen, "Annemin babası, Samsun kışlasının yakınından geçerken askerler durduruyor, eğitim atışı yapıldığı söyleniyor. O sırada Mümin dedemin aklına geliyor, askerlere, 'Burada Bafralı asker var mı? Bafra'da akrabalarımız var, tanıyan var mı?' diye soruyor. Asker de 'Komutanın postası var, Mustafa Şen, onunla seni görüştüreceğim.' diyor. Burada Mustafa Şen ile Mümin Akkuş yeniden tanışmış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Harun Şen, dedesi Mümin Akkuş'un 1954 yılında eşekle oğlunu da yanına alarak yola çıkıp Selemelik köyüne gittiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"30 yıl sonra annemin babası Mümin Akkuş ile teyze oğlu Ali Şen, babamın babası teyze torunu Mustafa Şen ve tüm aile tekrar kavuşup hasret gideriyor. Yeniden akrabalıkları ilerletelim diye Mümin Akkuş dedemin Zeliha adında kızı ile Mustafa Şen dedemin oğlu Fehmi'yi evlendirmeyi münasip görüyorlar. Bafra'ya gelin gelen annem Zeliha, o günden sonra 'Samsunlu gelin' olarak bilinirdi. 30 yıl sonra yeniden akrabalık bağları sağlamlaştırılıyor. Günümüzde halen akrabalık bağlarımız güçlü şekilde devam ediyor. Kesili Mahallesi'nde dayı oğulları, teyze oğulları ve torunları oldukça kalabalık. Bafra'da da teyze oğulları torunları, hala oğlu ve torunları çok sayıda. Ben dördüncü kuşak oluyorum."

Dedeleri, Drama'dan ayrılışını ağlayarak anlatırmış

Harun Şen ile uzaktan akrabalığı bulunan 74 yaşındaki Salim Mehmet Öztürk de dedelerinin Drama'ya bağlı Küçükköy'den mübadele döneminde geldiğini söyledi.

Dedelerinin Drama'dan ayrılışını ağlayarak anlattığını dile getiren Öztürk, "Hayvanlarının hüzünlü bakışlarıyla ayrılmışlar. Büyüklerimiz İstanbul'dan gemiye binerek Samsun'a geldiler. Samsun'dan yaya olarak Nebiyan'a gelindi. Samsun'da İnözükoşaca köyünde çayın kenarına çadır kuruyorlar. Burada çocuklar hasta olunca komşu köylerden bir kişi çıkıyor, 'Buranın havası basık, hava çarpar, yükseklere çıkın.' diye uyarıyor. Bizim işimiz davar olduğu için bizimkiler Kapıkaya köyünde kalmak istiyor. Kura çekiliyor. Kurada Küçükköy'den gelen mübadiller Selemelik köyüne, Drama'dan gelenler ise Kapıkaya köyüne yerleşiyor." diye konuştu.

Yeni gittikleri köylerde bir müddet çadırlarda kaldıktan sonra ağaçtan kulübeler yapıldığını aktaran Öztürk, "1936 yılında binaları yapmaya başlıyorlar. Şimdi bu binalarda bizler yaşıyoruz. Yerleştikten sonra geçimimizi uzun yıllar tütün, mısır, buğday ve davarcılıkla sürdürdük. Bafra'da damperli kamyonculuk yaptık." dedi.

Mahalle sakinlerinden mübadil torunu İbrahim Kaya da dedelerinin 1924 yılının mayıs ayında Drama'dan Samsun'a göç ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Samsun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan göç eden akraba aileler Samsun'da tekrar bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'dan göç eden akraba aileler Samsun'da tekrar bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement