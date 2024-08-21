Yunanistan'dan İngiltere'ye giden uçakta şiddetli türbülans: 2 yaralı - Son Dakika
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Yunanistan'dan İngiltere'ye giden uçakta şiddetli türbülans: 2 yaralı

Yunanistan'dan İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı, İtalya'nın başkenti Roma'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta meydana gelen şiddetli türbülans sonucunda 2 kişi yaralandı.

21.08.2024 13:47
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Yunanistan'dan İngiltere'ye giderken şiddetli türbülans nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'ya "acil iniş" yapmak durumunda kalan yolcu uçağında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberinde, İngiltere merkezli hava yolu firması Easyjet'in 19 Ağustos'taki 8210 sefer sayılı Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan İngiltere'nin Londra Gatwick Havalimanı'na giden uçağının, İtalyan hava sahasında şiddetli türbülansla karşılaştığı belirtildi.

Uçağın, Korfu'dan kalkıştan kısa süre sonra İtalyan hava sahasında 8 bin 588 metre yükseklikte ve saatte 779 kilometre hızla giderken türbülansa girdiği kaydedildi.

Haberde, uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu ve türbülansa girildiği sırada yolculara servis yapmaya hazırlanan 2 uçuş görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Pilotların, yaralanan kabin görevlilerine tıbbi müdahale yapılabilmesi için Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş kararı aldığı aktarıldı.

İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansından (ANSV) da yapılan yazılı açıklamada, Airbus 320 model "G-EJCM" kuyruk numaralı bir uçağın türbülansa girdiği ve 2 kabin görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanmaların ciddiyeti doğrultusunda, olayı "kaza" olarak niteleyen ANSV, güvenlik soruşturması başlattı.

Gazetenin haberinde ayrıca, ANSV yetkililerinin, olayın ani gelişen bir türbülans durumundan mı yoksa radarda görülebilen ancak hafife alınan bir durum mu olduğunu tespit etmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu arada, söz konusu uçak, Roma'ya acil iniş yaptıktan sonra yolcuların, sağlanan bir başka uçakla Roma'dan Londra'ya götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'dan İngiltere'ye giden uçakta şiddetli türbülans: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'dan İngiltere'ye giden uçakta şiddetli türbülans: 2 yaralı - Son Dakika
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