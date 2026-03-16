Yunanistan'dan İran'a Deniz Hukuku Çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İran'ı uluslararası deniz hukuku kurallarına saygıya davet etti.

Yerapetritis, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yunan Bakan, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili diplomasi yoluna geçilmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın bölgede tüm gemilerin serbest dolaşımından yana olduğunu belirten Yerapetritis, "İran'ı uluslararası deniz hukuku kurallarına saygıya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yerapetritis, bölgedeki deniz ulaşımında seyrüsefer güvenliğine dikkati çekerek, "Denizlerin özgür olması sadece petrol fiyatları açısından değil, tüm tedarik zinciri açısından da kritik öneme sahiptir." dedi.