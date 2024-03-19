Yunanistan Dışişleri Bakanı: Bosna Hersek'in AB müzakereleri başlatma zamanı geldi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ile müzakereleri başlatma zamanının geldiğini söyledi.
Yerapetritis, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Batı Balkanlar'ın AB üyeliğinin bölgede refah, istikrar ve barışın sağlanmasında katalizör olacağını, bu konuda mevkidaşı ile hemfikir olduklarını ifade etti.
Yerapetritis, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Komisyonun, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etme kararı aldığını" bildirmesine işaret ederek, "Bosna Hersek'in AB ile müzakereleri başlatma zamanı geldi." dedi.
Gazze'deki durumu "insani felaket" olarak nitelendiren Yerapetritis, "Bu trajik durum, diğer hassas bölgelere sıçrama gibi kötü sonuçlar da doğurabilir. Kızıldeniz'deki gerilimin küresel ticarette, tedarik zincirlerinde, seyrüsefer güvenliğinde ve tüketici fiyatlarında önemli sonuçları da olabilir. Bu durum devam edemez. Devam etmesi ve daha çok zarara yol açmasına izin verme lüksümüz olamaz." diye konuştu.
Grlic Radman ise Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecinde Atina'nın Zagreb ile aynı görüşe sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bosna Hersek'ile ilgili olumlu kararın, Hırvatistan'a ve tüm Batı Balkanlar'a cesaret vereceğini belirten Grlic Radman, bunun, AB'nin bölgedeki konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı.
Grlic Radman, iki ülke arasındaki iyi ve verimli ekonomik işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
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