Yunanistan Dışişleri Bakanı: NATO Uluslararası Güvenlik İçin Gerekli - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı: NATO Uluslararası Güvenlik İçin Gerekli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, dünyada krizlerin yaygınlaştığı bu zamanlarda NATO'nun uluslararası güvenlik için gerekliliğini vurguladı. Yerapetritis, NATO'nun toprak bütünlüğü, uluslararası hukuka saygı ve insani değerlerin korunması gibi temel ilkeleri savunduğunu belirtti. Ayrıca, NATO'nun siber güvenlik ve yanlış bilgi gibi alanlarda da caydırıcı yetenekler geliştirdiğini ifade etti.

24.03.2024 17:15
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, dünyada krizlerin giderek yaygınlaştığını ve bu nedenle NATO'nun uluslararası güvenlik için gerekli olduğunu ifade etti.

Yerapetritis, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle To Vima gazetesi için kaleme aldığı yazıda, NATO'nun dünya tarihindeki en uzun ömürlü ve güçlü savunma ittifakı olduğunu belirtti.

"Dünyada krizlerin giderek yaygınlaştığı bu zamanlarda, NATO'nun uluslararası güvenlik için gerekliliğini vurgulamama izin verin" ifadesini kullanan Yerapetritis, ittifakın amacının toprak bütünlüğü, uluslararası hukuka saygı ve insani değerlerin korunması gibi temel ilkeleri savunmak olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın, NATO'ya katılmasıyla Batı'ya yönelik stratejik bir seçim yaptığını dile getirdi.

Ülkesinin, İsveç'in, ittifakın 32. üyesi olmasını başından beri desteklediğini ifade eden Yerapetritis, NATO'nun, siber güvenlik ve yanlış bilgi gibi alanlarda da caydırıcı yetenekler geliştirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı: NATO Uluslararası Güvenlik İçin Gerekli - Son Dakika

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