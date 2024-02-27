Yunanistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış çabalarına destek verecek - Son Dakika
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Yunanistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış çabalarına destek verecek

Yunanistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış çabalarına destek verecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barışı sağlamaya yönelik diplomatik çabaların yanında olacaklarını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Yunanistan'ın Erivan'a destek verdiğini ve Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında yakın zamanda gerçekleşecek görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini ifade etti. Miçotakis, iki ülkenin işbirliği yapabileceği alanlarda hazır olduklarını ve Yunanistan'ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışı sağlamaya destek vereceğini vurguladı.

27.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:54
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'nın, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barışı sağlamaya yönelik diplomatik çabaların yanında olacağını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde Yunanistan'ın Erivan'a destek verdiğini ifade etti.

Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında yakın zamanda görüşme gerçekleşeceğini belirterek, "Bu görüşme çerçevesinde ilerleme kaydedeceğimizi umuyorum." dedi.

Miçotakis ise iki ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları, modern teknoloji, ticaret, savunma gibi alanlarda işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışı sağlamaya yönelik diplomatik çabaların yanında olacağını belirten Miçotakis, "Erivan ve Bakü arasında yapılacak sürdürülebilir bir anlaşma Güney Kafkaslar'da iyi bir geleceğe gerekli yolu açabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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