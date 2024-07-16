Yunanistan, F-35 ve S-100 İHA Alımlarına Öncelik Veriyor

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Yunanistan'da, F-35 savaş uçaklarının yanı sıra, 2025'te teslim alınması öngörülen firkateynlerle uyumlu S-100 tipi insansız hava araçlarının (İHA) alımına onayın hükümet için öncelik teşkil ettiği belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Hükümet Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde toplandı.

Toplantıda, ilgili bakanlar Miçotakis'i dış politika, savunma meseleleri ve düzensiz göç konusunda bilgilendirdi.

Daha önceden alımı planlanan F-35 savaş uçakları ve Yunanistan'ın 2025'te teslim alması öngörülen yeni firkateynlerle uyumlu S-100 İHA alımlarının onayı görüşüldü.

Toplantı sırasında, F-35 ve S-100'lerin alım onaylarının hükümet için bir öncelik olduğunda karar kılındı.