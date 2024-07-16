Yunanistan, F-35 ve S-100 İHA Alımlarına Öncelik Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan, F-35 ve S-100 İHA Alımlarına Öncelik Veriyor

Yunanistan'da, F-35 savaş uçaklarının yanı sıra, 2025'te teslim alınması öngörülen firkateynlerle uyumlu S-100 tipi insansız hava araçlarının (İHA) alımına onayın hükümet için öncelik teşkil ettiği belirtildi. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Hükümet Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde toplandı. Toplantıda, ilgili bakanlar Miçotakis'i dış politika, savunma meseleleri ve düzensiz göç konusunda bilgilendirdi. Daha önceden alımı planlanan F-35 savaş uçakları ve Yunanistan'ın 2025'te teslim alması öngörülen yeni firkateynlerle uyumlu S-100 İHA alımlarının onayı görüşüldü. Toplantı sırasında, F-35 ve S-100'lerin alım onaylarının hükümet için bir öncelik olduğunda karar kılındı.

16.07.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da, F-35 savaş uçaklarının yanı sıra, 2025'te teslim alınması öngörülen firkateynlerle uyumlu S-100 tipi insansız hava araçlarının (İHA) alımına onayın hükümet için öncelik teşkil ettiği belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Hükümet Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde toplandı.

Toplantıda, ilgili bakanlar Miçotakis'i dış politika, savunma meseleleri ve düzensiz göç konusunda bilgilendirdi.

Daha önceden alımı planlanan F-35 savaş uçakları ve Yunanistan'ın 2025'te teslim alması öngörülen yeni firkateynlerle uyumlu S-100 İHA alımlarının onayı görüşüldü.

Toplantı sırasında, F-35 ve S-100'lerin alım onaylarının hükümet için bir öncelik olduğunda karar kılındı.

Kaynak: AA

Kiryakos Miçotakis, Başbakanlık, Yunanistan, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan, F-35 ve S-100 İHA Alımlarına Öncelik Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Oğuz Aydın, Fenerbahçe’ye imzayı attı İşte sözleşme detayları Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 21:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan, F-35 ve S-100 İHA Alımlarına Öncelik Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement