Yunanistan Gazze Barış Kurulu'na Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan Gazze Barış Kurulu'na Katılıyor

16.02.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, Gazze Barış Kurulu toplantısına gözlemci olarak katılma kararı aldı.

Yunanistan'ın, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu toplantısına "gözlemci" statüsünde katılacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, haftalık olağan basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Barış Kurulu'na ülkesinin katılımına ilişkin soruları yanıtladı.

Marinakis, Yunanistan'ın 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenecek toplantıya "gözlemci" statüsünde katılma kararı aldığını aktararak, toplantıda Yunanistan'ı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in temsil edeceğini belirtti.

Yunanistan'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırılması süreci için istikrar gücüne de dahil olmak istediğini vurgulayan Marinakis, ülkesinin herhangi bir barış gücünde yer almasının temel önkoşulu olarak bu oluşumun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2803 numaralı kararı çerçevesinde olması gerekliliğine işaret etti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Gazze Barış Kurulu'na Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 19:59:08. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan Gazze Barış Kurulu'na Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.