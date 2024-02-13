Yunanistan Hükümeti, Çiftçilere Elektrik Fiyatında İndirim Yapacak - Son Dakika
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Yunanistan Hükümeti, Çiftçilere Elektrik Fiyatında İndirim Yapacak

Yunanistan Hükümeti, Çiftçilere Elektrik Fiyatında İndirim Yapacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çiftçi temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tarımda kullanılan elektrik fiyatını düşürme kararı aldı. Çiftçilerin talepleri ele alınarak, 10 yıla kadar süresi olacak anlaşmalarla tarımda kullanılacak elektrik için düşük fiyat uygulaması yapılacak. Ancak muhalefet, hükümetin çiftçilerin sorununu tam olarak anlamadığını ve yapılan indirimin yetersiz olduğunu belirtiyor.

13.02.2024 22:27  Güncelleme: 22:30
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in haftalardır eylem yapan çiftçi temsilcileri ile bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hükümet, tarımda kullanılan elektrik fiyatını düşürme kararı aldı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 4 haftadır eylem yapan çiftçi temsilcileriyle Atina'da bir araya geldi.

Görüşmede, çiftçilerin hükümete yönelttiği talepler ele alındı.

Görüşmenin ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, çiftçilerle yapılacak, 10 yıla kadar süresi olacak anlaşmalarla, tarımda kullanılacak elektrik için düşük fiyat uygulaması yapılacağı ifade edildi.

Anlaşmalar, 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Muhalefetten tepki

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) yapılan açıklamada, hükümetin çiftçilere önerdiği çözümün, hükümetin çiftçilerin sorununu ve isteklerini tam olarak anlamadığını gösterdiği ileri sürüldü.

Muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis de hükümetin çiftçilere yaptığı elektrik indirimini "okyanusta bir damla" olarak yorumlayarak, yetersiz bulduğunu vurguladı.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alım desteği gibi taleplerde bulunuyor.

Kaynak: AA

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