Yunanistan'ın Çölleşme Sorunu - Son Dakika
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Yunanistan'ın Çölleşme Sorunu

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Yunanistan topraklarının %36'sı çölleşmeden etkileniyor; nüfusun %47'si tehlikede.

Yunanistan topraklarının yüzde 36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecine doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi.

AB Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan raporda, çölleşmenin Avrupa'da ana çevresel ve sosyo-ekonomik tehdit olarak öne çıkmakta olduğu ve Yunanistan'ın en çok etkilenen ülkeler arasında bulunduğu belirtildi.

Raporda, Yunanistan topraklarının yüzde 72,74'ünde en az bir göstergede arazi bozulması görüldüğü ve çölleşmenin ülke topraklarının yüzde 36'sını etkilediği kaydedilirken AB genelinde çölleşmeden en fazla etkilenen ülkeler, yüzde 53 ile İspanya ve yüzde 45 ile Kıbrıs Rum kesimi olarak sıralandı. Çölleşme riski açısından üçüncü sırada bulunan Yunanistan'ı yüzde 28 ile Portekiz takip ediyor.

Yunanistan nüfusunun yüzde 47'sinin çölleşmeden doğrudan etkilenen bölgelerde yaşadığı belirtilen raporda, bu oranla Yunanistan'ın, yüzde 61 ile ilk sırada yer alan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ardından Avrupa'da ikinci sırada bulunduğu aktarıldı.

Raporda, çölleşmenin geleneksel çöllerin genişlemesi anlamına gelmediğine işaret edilerek iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri gibi çeşitli etkenler nedeniyle kurak ve yarı kurak bölgelerde toprağın bozulması olarak tanımlandığı belirtildi.

Çölleşmenin, toprağın bitki örtüsünü destekleme, tarımsal üretim sağlama ve insan topluluklarının yaşamını sürdürmesine imkan verme kapasitesini azaltabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Çölleşme Sorunu - Son Dakika

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